Где тут причастные и деепричастные обороты?
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Где тут причастные и деепричастные обороты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я коротко объясню. Причастные отвечают на вопросы: Что сделавший? Что слелавшие? - Успоковшиеся. Что сделавшая? ТАМ СУФФИКС "ВШ" Деепричастия: Что делая? - Неумолкая СУФФИКС "АЯ" P.S. У деппричастий окончания нет.
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