Где тут причастные и деепричастные обороты?

Гость: Гость:

Я коротко объясню. Причастные отвечают на вопросы: Что сделавший? Что слелавшие? - Успоковшиеся. Что сделавшая? ТАМ СУФФИКС "ВШ" Деепричастия: Что делая? - Неумолкая СУФФИКС "АЯ" P.S. У деппричастий окончания нет.