Кто был основатель доминик Гусман

Гость: Гость:

(1170—1221) — исп. монах, основатель доминиканского ордена. В нач. XIII в. вместе со своим аббатом былпослан в Лангедок для борьбы с ересью альбигойцев. Диспуты с альбигойцами убедили его внеобходимости создать для борьбы с еретиками монашеский орден, члены которого имели бы глубокуюбогослов, подготовку и могли бы воздействовать на верующих как силой проповеди, так и примером личнойжизни по образцу апостольской. В 1215 г. Д. Г. прибыл на IV Латеранский собор, где рассчитывал получитьсогласие папы на утверждение своего ордена. Папа Иннокентий III поддержал инициативу Д.Г., но орденутвердить не смог, так как собор принял постановление, запрещавшее создание новых орденов. Чтобыобойти соборное решение, папа посоветовал Д. Г. использовать один из уже действующих монашескихуставов. Д. Г. положил в основу устава своего ордена « устав Августина». В 1216 г. созданный им орден былутвержден папой Гонорием III. Первый орденский монастырь был основан Д. Г. возле Тулузы. Д. Г. вместе смонахами своего ордена вел активную борьбу с альбигойцами, и не только проповедями, но и призывами квождям крестоносцев уничтожать еретиков физически. После смерти Д. Г. был канонизирован ( в 1234 г.).