Алгоритм создания презентаций. Кратко
Информатика
Алгоритм создания презентаций. Кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презентация - это набор цветных картинок-слайдов на определенную тему. Чтобы презентация получилась грамотной и красивой, нужно 1)сделать предварительный подбор текста2)подобрать картинки3)создать на бумаге сценарий презентации (последовательность появления слайдов)4)нанести текст и картинки на слайды5)настроить переходы слайдов (если нужно)6) настроить звуковое сопровождение (если нужно)7)с помощью гиперссылок оформить навигацию по презентации8)настроить демонстрацию презентации
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО, 20 баллов Из 140гр оксида кальция, при взаимодействии с во??ой получилось 182гр гидрооксида кальция.Определить % выхода...
Математика
Если известны расстояние и время движения то как найти скорость используя данные решить задачу t=4 часа s=360км