Алгоритм создания презентаций. Кратко

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Презентация - это набор цветных картинок-слайдов на определенную тему. Чтобы презентация получилась грамотной и красивой, нужно 1)сделать предварительный подбор текста2)подобрать картинки3)создать на бумаге сценарий презентации (последовательность появления слайдов)4)нанести текст и картинки на слайды5)настроить переходы слайдов (если нужно)6) настроить звуковое сопровождение (если нужно)7)с помощью гиперссылок оформить навигацию по презентации8)настроить демонстрацию презентации