РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО, 20 баллов Из 140гр оксида кальция, при взаимодействии с во??ой получилось 182гр гидрооксида кальция.Определить % выхода от теоретически возможного
Химия
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО, 20 баллов Из 140гр оксида кальция, при взаимодействии с во??ой получилось 182гр гидрооксида кальция.Определить % выхода от теоретически возможного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+H₂O=Ca(OH)₂ M(CaO)=56 M(Ca(OH)₂)=74 n(CaO)=m\M=140\56=2,5 n(Ca(OH)₂)=2,5 m(Ca(OH)₂)теоретически=2,5*74=185 г 182:185*100=98,4 %
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