РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО, 20 баллов Из 140гр оксида кальция, при взаимодействии с во??ой получилось 182гр гидрооксида кальция.Определить % выхода от теоретически возможного

Химия
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО, 20 баллов Из 140гр оксида кальция, при взаимодействии с во??ой получилось 182гр гидрооксида кальция.Определить % выхода от теоретически возможного
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+H₂O=Ca(OH)₂ M(CaO)=56 M(Ca(OH)₂)=74 n(CaO)=m\M=140\56=2,5 n(Ca(OH)₂)=2,5 m(Ca(OH)₂)теоретически=2,5*74=185 г 182:185*100=98,4 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если известны расстояние и время движения то как найти скорость используя данные решить задачу t=4 часа s=360км
Ответить
Математика
Найти 13% от значения выражения 1 2/7+(4,25-3 1/20+15,96:4 1/5):7
Ответить
Литература
Воспитание и образование Алексея Берестова
Ответить
Английский язык
Ответьте пожалуйстааааа
Ответить
Математика
Сравните пожалуйста эти вещи
Ответить