РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО, 20 баллов Из 140гр оксида кальция, при взаимодействии с во??ой получилось 182гр гидрооксида кальция.Определить % выхода от теоретически возможного

Химия

РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО, 20 баллов Из 140гр оксида кальция, при взаимодействии с во??ой получилось 182гр гидрооксида кальция.Определить % выхода от теоретически возможного

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