Воспитание и образование Алексея Берестова

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Алексей Берестов в повести "Барышня-крестьянка" Пушкина Алексей Иванович Берестов - сын помещика Ивана Петровича Берестова: "...В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова..." Берестовы живут в своем имении Тугилове в глубинке России: "...В Тугилово, к Берестовым..." Мать Алексея умерла в родах. С рождения он воспитывался одним отцом: "...Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах..." (об отце Алексея) Алексей закончил университет и надеется стать военным, но отец против военной службы. Отец хочет, чтобы Алексей стал чиновником: "...Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался..." "...К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным..." "...не понуждаю тебя вступить… тотчас… в статскую службу..." Алексей - добрый и веселый человек с чистым сердцем: "...Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый..." "...Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности..." Алексей - красивый, высокий и румяный молодой человек: "...Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку…" "...отпустив усы на всякий случай..." "...его стройного стана никогда не стягивал военный мундир..." Алексей очаровывает и сводит с ума уездных барышень, когда поселяется в деревне: "...все молодые соседки только об нем и говорили..." "...Барышни сходили по нем с ума..." Алексей - активный, "бешеный" молодой человек. Ему нравится играть в горелки с крестьянками: "...Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать..." Алексей любит охотится: "...Он же всякий день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту..." "...молодой охотник показался из‑за кустарника..." "...было бы жаль, если бы ... он, вместо того чтоб рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги..." Алексей упрям, как и его отец: "...Они друг другу не уступали..." "...Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить..." У Алексея есть верный пес Сбогар, с которым он ходит на охоту: "...вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту..." Алексей ведет себя развязно с крестьянками, обнимает и целует их без разрешения: "...Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать! <...> Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился..." "...Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее..." Алексей обращает внимание на красивых девушек - и на крестьянок, и на дворянок: "...на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!.." "...Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится..." Даже будучи влюбленным, Алексей все равно смотрит на молодых красавиц: "...хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение..." История любви Алексея и Лизы Муромской Барышня Лиза Муромская переодевается в крестьянскую одежду, чтобы познакомится с молодым соседом Алексеем. Она представляется крестьянкой Акулиной. В результате молодые люди нравятся друг другу и начинают встречаться: "...Алексей ... не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть..." Несколько месяцев Алексей и Акулина тайно встречаются. Они влюбляются друг в друга: "...не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем..." "...В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову..." В конце концов Алексей узнает, что его Акулина - это соседская барышня Лиза Муромская. Судя по всему, после этого случая влюбленные остаются вместе и женятся: "...Он вошел… и остолбенел! Лиза… нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо..." Это был цитатный образ и характеристика Алексея Берестова в повести "Барышня-крестьянка" Пушкина: описание внешности и характера героя в цитатах. Источник: http://www.literaturus.ru/2016/06/aleksej-baryshnja-krestjanka-obraz-harakteristika.html @Сайт www.literaturus.ru