Задание: Выпишите безличные глаголы из текста . Мне снилось,что я иду в темноте.Е??удолго не спалось, и он вышел в сад.Темнеет, и к ночи поднимается вьюга.Грибы сошли, но крепко пахнет во враге грибной сыростью.Рассветало, и ...
Русский язык
Задание: Выпишите безличные глаголы из текста . Мне снилось,что я иду в темноте.Е??удолго не спалось, и он вышел в сад.Темнеет, и к ночи поднимается вьюга.Грибы сошли, но крепко пахнет во враге грибной сыростью.Рассветало, и с полей уже тянуло теплом.Темнело, и с юга надвигалась туча.Свежеет, и блеск вечера меркнет.Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снилось, спалось, темнеет, пахнет, рассветало, темнело, свежеет, пахнет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Подскажите пожалуйста время на каз.яз 7:00, 7:10, 7:15, 7:20, 7:35, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 19:00, 22:00???
Математика
Английский язык
Обществознание