Задание: Выпишите безличные глаголы из текста . Мне снилось,что я иду в темноте.Е??удолго не спалось, и он вышел в сад.Темнеет, и к ночи поднимается вьюга.Грибы сошли, но крепко пахнет во враге грибной сыростью.Рассветало, и ...

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Задание: Выпишите безличные глаголы из текста . Мне снилось,что я иду в темноте.Е??удолго не спалось, и он вышел в сад.Темнеет, и к ночи поднимается вьюга.Грибы сошли, но крепко пахнет во враге грибной сыростью.Рассветало, и с полей уже тянуло теплом.Темнело, и с юга надвигалась туча.Свежеет, и блеск вечера меркнет.Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корой.

Автор: Гость