Помогите пж !!!!!!!!!!!!!номер 3
Математика
Помогите пж !!!!!!!!!!!!!номер 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160-30=130 элементарно
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