Круг радиуса 4 см перемещается по столу так, что его центр обходит контур пра- виль??ого шестиугольника со стороной 4 см. Найдите площадь части стола, образо- ванной следом круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее точн...
Математика
Круг радиуса 4 см перемещается по столу так, что его центр обходит контур пра- виль??ого шестиугольника со стороной 4 см. Найдите площадь части стола, образо- ванной следом круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее точное значе- ние. А. 147 см2 . Б. 188 см2 . В. 157 см2 . Г. 217 см2 .
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