Кто шарит в химии,помогите,пожалуйста.

Гость: Гость:

2HCl 2NaOH (слева перед натрием два поставишь) Cu(OH)2 ZnCl2+ H2 (перед хлороводородом двойку поставишь) 2LiOH ...+2Na=2NaH Реакция не идёт 3H2O+P2O5=2H3PO4 3. M(CH4)=12+4=16 Сначала находи кол-во ве-ва m/M=32:16=2 V=Vm*кол-во ве-ва= 2*22,4=44,8 Ответ 44.8 Следующая задача обратная по тем же формулам. Думаю, сможешь сама. Сначала найдёшь кол-во ве-ва через объём делённый на постоянную Vm Потом M(SO2)=32+32=64 64 умножаешь на кол-ва и все задача готова