Если сторону квадрата увеличить на 20% то его площадь увеличится на 11см2. Вычисли сторону квадрата и его площадь до увеличения.

Математика

Если сторону квадрата увеличить на 20% то его площадь увеличится на 11см2. Вычисли сторону квадрата и его площадь до увеличения.

Автор: Гость