Если сторону квадрата увеличить на 20% то его площадь увеличится на 11см2. Вычисли сторону квадрата и его площадь до увеличения.
Математика
Если сторону квадрата увеличить на 20% то его площадь увеличится на 11см2. Вычисли сторону квадрата и его площадь до увеличения.
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