Число составляет 25% от второго.Найдите эти числа если их сумма равна 52,5.Самостоятельно Пожалуйста РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ОБЪЯСНЕНИЕМ !!!

Алгебра
Число составляет 25% от второго.Найдите эти числа если их сумма равна 52,5.Самостоятельно Пожалуйста РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ОБЪЯСНЕНИЕМ !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-x 0,25x+x=52,5 1,25x=52,5:1,25 x=42-2 42*0,25=10,5
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