Число составляет 25% от второго.Найдите эти числа если их сумма равна 52,5.Самостоятельно Пожалуйста РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ОБЪЯСНЕНИЕМ !!!

Алгебра

Число составляет 25% от второго.Найдите эти числа если их сумма равна 52,5.Самостоятельно Пожалуйста РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ОБЪЯСНЕНИЕМ !!!

Автор: Гость