Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скорость скоростного поезда-250 км/ч.Кто пр??ходит большее расстояние:гоночный автомобиль за 3 ч или скоростной поезд за 4 ч? •На сколько больше? Ребята помогите пожалуйста!!!УМОЛЯЮ!!...
Математика
Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скорость скоростного поезда-250 км/ч.Кто пр??ходит большее расстояние:гоночный автомобиль за 3 ч или скоростной поезд за 4 ч? •На сколько больше? Ребята помогите пожалуйста!!!УМОЛЯЮ!!! (4 класс).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.S=V*t Найдем для начала расстояние,которое пройдет гоночный автомоиль. S=350*3=1050 км 2.Теперь по формуле выше найдем расстояние,которое пройдет скоростной поезд S=250*4=1000 км 10501000 Значит, гоночный автомобиль пройдет большее расстояние. 2.1050-1000=50 км- настолько км автомобиль пройдет больше,чем поезд.
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