Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скорость скоростного поезда-250 км/ч.Кто пр??ходит большее расстояние:гоночный автомобиль за 3 ч или скоростной поезд за 4 ч? •На сколько больше? Ребята помогите пожалуйста!!!УМОЛЯЮ!!...

Математика

Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скорость скоростного поезда-250 км/ч.Кто пр??ходит большее расстояние:гоночный автомобиль за 3 ч или скоростной поезд за 4 ч? •На сколько больше? Ребята помогите пожалуйста!!!УМОЛЯЮ!!! (4 класс).

Автор: Гость