Назвать соли: Na2NH4PO4, ZnClNO3, AlSO4Cl

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Соли У этого термина существуют и другие значения, см. Соль (значения). Со́ли — сложные вещества, которые в водных растворах диссоциируют на катионы металлов и анионы кислотных остатков[1]. ИЮПАК определяет соли как химические соединения, состоящие из катионов и анионов[2]. Есть ещё одно определение: солями называют вещества, которые могут быть получены при взаимодействии кислот и оснований с выделением воды[3]. Кроме катионов металлов в солях могут находиться катионы аммония NH4+, фосфония PH4+ и их органические производные, а также комплексные катионы и т. д. Анионами в солях выступают анионы кислотного остатка различных кислот Брёнстеда — как неорганических, так и органических, включая карбанионы и комплексные анионы[4]. Названием солей обозначают хрупкие тела, которые растворяются в воде, причем она остается прозрачной; они не загораются, если в чистом виде подвергаются действию огня. Их виды: купорос и все другие металлические соли, квасцы, бура, винный камень, существенные соли растений, соль винного камня и поташ, летучая мочевая соль, селитра, обыкновенная соль родниковая, морская и каменная, нашатырь, английская соль и другие соли, полученные в результате химических работ.