Упростите выражение и найдите его значение: 529 - (x - 329) , при х = 498 СРОЧНО!!!
Математика
Упростите выражение и найдите его значение: 529 - (x - 329) , при х = 498 СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
529-(x-329) = 529 - x + 329 При x = 498: 529 - 498 + 329 = 360
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