Напишите программу, которая вводит натуральные числа a и b и выводит все простые числа в диапазоне от a до b . Входные данные: Входная строка содержит два натуральных числа, a и b . Гарантируется, что a ≤ b . Выходные дан...
Информатика
Напишите программу, которая вводит натуральные числа a и b и выводит все простые числа в диапазоне от a до b . Входные данные: Входная строка содержит два натуральных числа, a и b . Гарантируется, что a ≤ b . Выходные данные Программа должна вывести в одной строке через пробел все простые числа на отрезке [ a , b ] . Если таких чисел нет, программа должна вывести 0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program num_ab; var a,b,i:integer; begin write('Введите два числа через пробел: '); readln(a,b); if a<=b then for i:=a to b do write(i,' ') else write('0'); end.
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