Напишите программу, которая вводит натуральные числа a и b и выводит все простые числа в диапазоне от a до b . Входные данные: Входная строка содержит два натуральных числа, a и b . Гарантируется, что a ≤ b . Выходные дан...

Информатика
Напишите программу, которая вводит натуральные числа a и b и выводит все простые числа в диапазоне от a до b . Входные данные: Входная строка содержит два натуральных числа, a и b . Гарантируется, что a ≤ b . Выходные данные Программа должна вывести в одной строке через пробел все простые числа на отрезке [ a , b ] . Если таких чисел нет, программа должна вывести 0.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program num_ab;  var a,b,i:integer;  begin  write('Введите два числа через пробел: ');  readln(a,b);  if a<=b then  for i:=a to b do  write(i,' ')  else write('0');  end.
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