Напишите программу, которая вводит натуральные числа a и b и выводит все простые числа в диапазоне от a до b . Входные данные: Входная строка содержит два натуральных числа, a и b . Гарантируется, что a ≤ b . Выходные дан...

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Напишите программу, которая вводит натуральные числа a и b и выводит все простые числа в диапазоне от a до b . Входные данные: Входная строка содержит два натуральных числа, a и b . Гарантируется, что a ≤ b . Выходные данные Программа должна вывести в одной строке через пробел все простые числа на отрезке [ a , b ] . Если таких чисел нет, программа должна вывести 0.

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