Что во вселенной не может приносить вред? Те же самые таблетки от боли приносят п??льзу и вред. Так вот, что не приносит вред в нашей с Вами вселенной?
Окружающий мир
Что во вселенной не может приносить вред? Те же самые таблетки от боли приносят п??льзу и вред. Так вот, что не приносит вред в нашей с Вами вселенной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будущее,т.к. оно ещё не наступило
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