Что во вселенной не может приносить вред? Те же самые таблетки от боли приносят п??льзу и вред. Так вот, что не приносит вред в нашей с Вами вселенной?

Окружающий мир

Что во вселенной не может приносить вред? Те же самые таблетки от боли приносят п??льзу и вред. Так вот, что не приносит вред в нашей с Вами вселенной?

Автор: Гость