Найдите неизвестную сторону прямоугольного треугольника, если с - гипотенуза а и b - катеты. 1) a = 12cm, b = 5cm 2) a = 3 cm, c = 5cm 3) b = 7cm , c = 25 cm

Алгебра
Найдите неизвестную сторону прямоугольного треугольника, если с - гипотенуза а и b - катеты. 1) a = 12cm, b = 5cm 2) a = 3 cm, c = 5cm 3) b = 7cm , c = 25 cm
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)с=корень из 12^2+5^2= корень из 144+25=169.Корень из 169=13 см.      2)b= корень из 5^2-3^2=16. Корень из 16=4 см.                  3)a= корень из 25^2-7^2=625-49=24 см.                  Все найдено по теореме Пифагора.
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