Найдите неизвестную сторону прямоугольного треугольника, если с - гипотенуза а и b - катеты. 1) a = 12cm, b = 5cm 2) a = 3 cm, c = 5cm 3) b = 7cm , c = 25 cm

Гость: Гость:

1)с=корень из 12^2+5^2= корень из 144+25=169.Корень из 169=13 см. 2)b= корень из 5^2-3^2=16. Корень из 16=4 см. 3)a= корень из 25^2-7^2=625-49=24 см. Все найдено по теореме Пифагора.