Насмерть прямоугольник длины сторон которого 6см и 2см и найди его периметр

Гость: Гость:

периметр сумма всех сторон Р= 6+6+2+2=16 смдругой прямоугольник Р1=Р2 известна одна сторона в прямоугольнике по две стороны равны у нас известна одна =3см значит две стороны 3+3=616-6=10 см сумма двух других сторон10:2=5 см другая сторона