Учёные-геологи называют воду горной породой.Как ты думаешь,почему?
Окружающий мир
Учёные-геологи называют воду горной породой.Как ты думаешь,почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горные породы, состоят из минералов. Следовательно вода - это *жидкий минерал*
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