Отношение длины и ширины прямоугольника равно 5:3. Вычислите площадь прямоугольни??а, если его периметр равен 72 см.
Математика
Отношение длины и ширины прямоугольника равно 5:3. Вычислите площадь прямоугольни??а, если его периметр равен 72 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+3=8(ч)- a и b прямоугольника 2)72:2= 36(см)- полупериметр 3)36:8= 4,5(см)- 1 часть 4)4,5* 5=22,5(см)-a прямоугольника 5)4,5* 3=13,5(см)-b прямоугольника 6)13,5* 22,5=303,75(см)-S прямоугольника а - длина, b-ширина
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