Отношение длины и ширины прямоугольника равно 5:3. Вычислите площадь прямоугольни??а, если его периметр равен 72 см.

Математика

Отношение длины и ширины прямоугольника равно 5:3. Вычислите площадь прямоугольни??а, если его периметр равен 72 см.

Автор: Гость