Придумайте 10 предложений из этих слов: Флэшка, диск, степлер, компьютер, Интернет, ноутбук, мобильник, видео, картридж, цифровик, пицца, хотдог, гамбургер, барбекю, дайвинг, кёрлинг, боулинг, скутер, квадроцикл.

Гость: Гость:

1) Я никогда не одалживаю свою флешку другим людям. 2) На моем День Рождении мне подарили диск с моей любимой игрой. 3) В советское время степлер называли скоросшивателем, теперь же скоросшивателем называют папку для документов. 4) Моей сестре наконец-то купили свой компьютер. 5) В настоящее время почти в каждом доме есть интернет. Остальные придумаю через 5 минут)