Придумайте 10 предложений из этих слов: Флэшка, диск, степлер, компьютер, Интернет, ноутбук, мобильник, видео, картридж, цифровик, пицца, хотдог, гамбургер, барбекю, дайвинг, кёрлинг, боулинг, скутер, квадроцикл.
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Придумайте 10 предложений из этих слов: Флэшка, диск, степлер, компьютер, Интернет, ноутбук, мобильник, видео, картридж, цифровик, пицца, хотдог, гамбургер, барбекю, дайвинг, кёрлинг, боулинг, скутер, квадроцикл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Я никогда не одалживаю свою флешку другим людям. 2) На моем День Рождении мне подарили диск с моей любимой игрой. 3) В советское время степлер называли скоросшивателем, теперь же скоросшивателем называют папку для документов. 4) Моей сестре наконец-то купили свой компьютер. 5) В настоящее время почти в каждом доме есть интернет. Остальные придумаю через 5 минут)
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