В чем заключалась сущность политики индустриализации страны. История Казахстана

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С самого начала индустриализации центральными органами Союза была определена сырьевая направленность развития промышленности Казахстана. Ставка была сделана на разработку его богатейших недр, на развитие добывающих отраслей - цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности. В конце 20 - начале 30-х годов практически вся территория Казахстана была охвачена экспедициями по изучению его природных ресурсов. В 1928-1929 годах в республике работало 50 геологических партий, в 1931 году - более 140.