Для второклассника это нужно.Что такое мелодия,объяснить по простому,чтобы ребён??у 2 не поставили (2 класс).Простейшее объяснение
Музыка
Для второклассника это нужно.Что такое мелодия,объяснить по простому,чтобы ребён??у 2 не поставили (2 класс).Простейшее объяснение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если простейшие тогда это какой-то звуковой сигнал исходящий и чего либо
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