Помогите решить задачу,если можно вместе с ДАНО на сколько процентов увеличится площадь крыши из цинкового листа при росте ее температуры от 0 градусов до 40 градусов цельсия. Температурный коэффициент теплового расширения цин...
Физика
Помогите решить задачу,если можно вместе с ДАНО на сколько процентов увеличится площадь крыши из цинкового листа при росте ее температуры от 0 градусов до 40 градусов цельсия. Температурный коэффициент теплового расширения цинка равен 2,6 * 10 в степени (-5) К в степени -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть: a₀ - длина крыши b₀ - ширина крыши (при 0°С) Длина стала a₁=a₀*(1+βΔt) или: a₁=a₀+a₀·β·Δt Δa=a₁-a₀ = a₀·β·Δt Аналогично: Δb = b₀·β·Δt Перемножим: Δa·Δb=a₀·b₀·β²·(Δt)² ΔS=S₀·β²(Δt)² ΔS / S₀ =β²·(Δt)² *100%= (2,6*10⁻⁵)²*40²*100%=0,0001%
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