Помогите решить задачу,если можно вместе с ДАНО на сколько процентов увеличится площадь крыши из цинкового листа при росте ее температуры от 0 градусов до 40 градусов цельсия. Температурный коэффициент теплового расширения цин...

Физика

Помогите решить задачу,если можно вместе с ДАНО на сколько процентов увеличится площадь крыши из цинкового листа при росте ее температуры от 0 градусов до 40 градусов цельсия. Температурный коэффициент теплового расширения цинка равен 2,6 * 10 в степени (-5) К в степени -1

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