Помогите . длина картины 100 см , а ширина на 2 метра меньше Найдите периметр этой картины Ответ выразите в децыметрах пожалуйста

Математика

Помогите . длина картины 100 см , а ширина на 2 метра меньше Найдите периметр этой картины Ответ выразите в децыметрах пожалуйста

Автор: Гость