Помогите . длина картины 100 см , а ширина на 2 метра меньше Найдите периметр этой картины Ответ выразите в децыметрах пожалуйста
Математика
Помогите . длина картины 100 см , а ширина на 2 метра меньше Найдите периметр этой картины Ответ выразите в децыметрах пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-2=98см ширина картина-это прямоугольник периметр прям-ка= 2*(а+в) 2*(100+98)=396см=39дм6см
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