Составьте диалог на тему: "телефонный звонок заболевшему другу", используя слова благодарности. Заранее спасибо!

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Составьте диалог на тему: "телефонный звонок заболевшему другу", используя слова благодарности. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася привет! Привет! Ответил Вася. Ну что поправился? Нет! Ну поправляйся я тебе шоколад принесу! Спасибо! Выздоравливай!!! Спасибо, ещё раз!!!!
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