Из двух сел расстояние расстояние между клторыми 81 км.одновременно навтречу друг другу выехали два всадника.Они встретились через 3 часа.Скорость одного из всадников равна 12 км.час найди скорость другого всадника

Математика
Из двух сел расстояние расстояние между клторыми 81 км.одновременно навтречу друг другу выехали два всадника.Они встретились через 3 часа.Скорость одного из всадников равна 12 км.час найди скорость другого всадника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81 : 3 - 12 = 15 км/ч 
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