Из двух сел расстояние расстояние между клторыми 81 км.одновременно навтречу друг другу выехали два всадника.Они встретились через 3 часа.Скорость одного из всадников равна 12 км.час найди скорость другого всадника

Математика

Из двух сел расстояние расстояние между клторыми 81 км.одновременно навтречу друг другу выехали два всадника.Они встретились через 3 часа.Скорость одного из всадников равна 12 км.час найди скорость другого всадника

Автор: Гость