Из двух сел расстояние расстояние между клторыми 81 км.одновременно навтречу друг другу выехали два всадника.Они встретились через 3 часа.Скорость одного из всадников равна 12 км.час найди скорость другого всадника
Математика
Из двух сел расстояние расстояние между клторыми 81 км.одновременно навтречу друг другу выехали два всадника.Они встретились через 3 часа.Скорость одного из всадников равна 12 км.час найди скорость другого всадника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81 : 3 - 12 = 15 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте диалог на тему: "телефонный звонок заболевшему другу", используя слова благодарности. Заранее спасибо!
Английский язык
Русский язык