В поход пошли n ребят.Им нужно назначить двух дежурных. Сколькими способами можно ??то сделать? Сначала попробуйте найти ответ для n, равного 6 и 7. Везде пишут 1) способ когда n четное тогда n/2 2) способ когда n нечетное т...

Математика

В поход пошли n ребят.Им нужно назначить двух дежурных. Сколькими способами можно ??то сделать? Сначала попробуйте найти ответ для n, равного 6 и 7. Везде пишут 1) способ когда n четное тогда n/2 2) способ когда n нечетное тогда (n-1)/2 1) 6/2=3 2) 7-1)/2=3 т е 1 человек остается Почему так, объясните пожалуйста. Я считаю в первом случае 15, во втором 21( т.е. 1-1,1-2,1-3 и т.д.

Автор: Гость