Помогите, надо написать сообщение об одном из путешествий древности и Средневеко??ья. Желательно короткое

География
Помогите, надо написать сообщение об одном из путешествий древности и Средневеко??ья. Желательно короткое
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начиная с VIII в., на мо­рях возле берегов Европы стали властвовать военные морские дружины древнескандинавских племён — викингов. В начале X в. они достигли берегов Северной Америки. Плавали викин­ги даже до самой Гренландии. Со временем об этом морском пути забыли.В XIII в. венецианский купец Марко Поло ищет новые стра­ны для приобретения новых товаров. Он побывал в Китае и Индии. Путь к Китаю он прошёл по суше, а вернулся в Европу по морю. Путешествие по суше было длительным и опасным. На протяжении 25 лет он посетил многие страны Востока, 17 лет жил в Китае. Биографы описывают Марко Поло как энер­гичного, выдержанного и мужественного человека. Он имел дар наблюдателя, его рассказы о странствиях были интерес­ными и захватывающими. Именно от Марко Поло в Европе впервые узнали о бумажных деньгах, каменном угле, азиатс­ких пряностях, которые в то время были на вес золота. Написанная по его рассказам «Книга о разнообразии мира...» является одним из первоисточников знаний европейцев о стра­нах Азии. Сочинение путешественника принадлежит к тем достижениям Средневековья, которые имеют ценность и ныне. В «Книге...» много народных поверий, легенд и сказок.24 года своей жизни провёл в странствиях известный арабский путешественник и писатель XIV в. Ибн Баттута. Он побывал в странах Ближнего Востока, дважды посетил священный город му­сульман Мекку. Был он также в Персии (ныне — Иран), Индии, на островах Цейлон (ныне — Шри-Ланка) и Суматра, в Крыму пере­сёк пустыню Сахару. Вернувшись на родину. Ибн Баттута рас сказал о своих странствиях писарю султана. В воспоминаниях известного путешественника содержится много интересной и познавательной информации о странах Востока.В конце XV в. европейцам была известна лишь часть земного шара (Африка, Европа, Азия). Карты и глобусы того времени — яркое тому доказательство. Даже на первой модели Земли — глобусе, создан­ном в 1492 г. немецким географом Мартином Бехаймом. ещё нет Аме­рики (рис. 6).

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