Помогите, надо написать сообщение об одном из путешествий древности и Средневеко??ья. Желательно короткое
География
Помогите, надо написать сообщение об одном из путешествий древности и Средневеко??ья. Желательно короткое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начиная с VIII в., на морях возле берегов Европы стали властвовать военные морские дружины древнескандинавских племён — викингов. В начале X в. они достигли берегов Северной Америки. Плавали викинги даже до самой Гренландии. Со временем об этом морском пути забыли.В XIII в. венецианский купец Марко Поло ищет новые страны для приобретения новых товаров. Он побывал в Китае и Индии. Путь к Китаю он прошёл по суше, а вернулся в Европу по морю. Путешествие по суше было длительным и опасным. На протяжении 25 лет он посетил многие страны Востока, 17 лет жил в Китае. Биографы описывают Марко Поло как энергичного, выдержанного и мужественного человека. Он имел дар наблюдателя, его рассказы о странствиях были интересными и захватывающими. Именно от Марко Поло в Европе впервые узнали о бумажных деньгах, каменном угле, азиатских пряностях, которые в то время были на вес золота. Написанная по его рассказам «Книга о разнообразии мира...» является одним из первоисточников знаний европейцев о странах Азии. Сочинение путешественника принадлежит к тем достижениям Средневековья, которые имеют ценность и ныне. В «Книге...» много народных поверий, легенд и сказок.24 года своей жизни провёл в странствиях известный арабский путешественник и писатель XIV в. Ибн Баттута. Он побывал в странах Ближнего Востока, дважды посетил священный город мусульман Мекку. Был он также в Персии (ныне — Иран), Индии, на островах Цейлон (ныне — Шри-Ланка) и Суматра, в Крыму пересёк пустыню Сахару. Вернувшись на родину. Ибн Баттута рас сказал о своих странствиях писарю султана. В воспоминаниях известного путешественника содержится много интересной и познавательной информации о странах Востока.В конце XV в. европейцам была известна лишь часть земного шара (Африка, Европа, Азия). Карты и глобусы того времени — яркое тому доказательство. Даже на первой модели Земли — глобусе, созданном в 1492 г. немецким географом Мартином Бехаймом. ещё нет Америки (рис. 6).
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