Срочно! Ребят, помогите пожалуйста решить задачи

Геометрия
Срочно! Ребят, помогите пожалуйста решить задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. Так как AM║BN║CK, то по т.Фалеса AB:BC=MN:NK, отсюда MN=NK*AB/BC=24*18/36=12. Ответ: 12. 11. ABKM-трапеция, CN-средняя линия, значит CN=(AM+BK)/2=(28+34)/2=62/2=31. Ответ: 31.
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