Эссе 5-7 предложений на казахском про алию молдагулову
Қазақ тiлi
Эссе 5-7 предложений на казахском про алию молдагулову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Әлия молдағұлаваның шың аты ілия.ол өте ақылды жақсы қыз болды. ол мектепке барғанда оның достары она әлиия деп аттап кетті.
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