Помогите пожалуйста..я мама даже не понимаю как сделать.... найдите значение выражений и запишите их в виде степеней 1) 9в степени 3 * 9 встепени 4 = ? 2) 15 * 15 во второй степени = ? 3) 74 в 3 степени * 74 во второй степени =...

Математика

Помогите пожалуйста..я мама даже не понимаю как сделать.... найдите значение выражений и запишите их в виде степеней 1) 9в степени 3 * 9 встепени 4 = ? 2) 15 * 15 во второй степени = ? 3) 74 в 3 степени * 74 во второй степени = ? 4) а в седьмой степени * на а в второй степени =? помогите

Автор: Гость