Помогите пожалуйста..я мама даже не понимаю как сделать.... найдите значение выражений и запишите их в виде степеней 1) 9в степени 3 * 9 встепени 4 = ? 2) 15 * 15 во второй степени = ? 3) 74 в 3 степени * 74 во второй степени =...
Математика
Помогите пожалуйста..я мама даже не понимаю как сделать.... найдите значение выражений и запишите их в виде степеней 1) 9в степени 3 * 9 встепени 4 = ? 2) 15 * 15 во второй степени = ? 3) 74 в 3 степени * 74 во второй степени = ? 4) а в седьмой степени * на а в второй степени =? помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что тут решать-то? Из свойств степеней: 1) 9³*9^4=9^3+4=9^7, дальше, если необходимо численное значение, семь раз перемножаете 9. 2) 15*15²=15³ 3) 74³*74²=74^2+3=74^5 4)a^7*a²=a^9
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