Правильно ли решена задача? Если нет, то помогите решить.
Физика
Правильно ли решена задача? Если нет, то помогите решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодец, все правильно.Силу нашли как равнодействующую векторов силы тяжести и центробежной силы.=========================
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