Помогите срочно сделать синтаксический разбор предложения : Мама приготовила винегрет. Сделайте и сфоткайте жду

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Помогите срочно сделать синтаксический разбор предложения : Мама приготовила винегрет. Сделайте и сфоткайте жду
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