В цирке выступали обезьянки на двух и трёх колёсных велосипедах. сколько было дву?? и трёх колёсных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо

Математика

В цирке выступали обезьянки на двух и трёх колёсных велосипедах. сколько было дву?? и трёх колёсных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо

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