-...Этот кальян вым...н...л , или , правду сказать , вым...н...л я у английского путешественника , - он принадлежал Шах-Аббасу . Какие гласные буквы мы пропустили в этой цитате из повести А.А. Бестежева-Марлинского "Лейтенант...
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-...Этот кальян вым...н...л , или , правду сказать , вым...н...л я у английского путешественника , - он принадлежал Шах-Аббасу . Какие гласные буквы мы пропустили в этой цитате из повести А.А. Бестежева-Марлинского "Лейтенант Белозор"? а)е-и, е-я б)е-я, е-и в)и-а, е-я г)а-и, е-я д)е-я, а-и
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Гость:
Этот кальян выменял или правду сказать выманил !
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