Осторожно переверните стакан и налейте в него известковой воды. известковая вода становится мутной это признак наличия в растворе углекислого газа откуда в стакане углекислый газ
Химия
Осторожно переверните стакан и налейте в него известковой воды. известковая вода становится мутной это признак наличия в растворе углекислого газа откуда в стакане углекислый газ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть попадает в стакан с известковой водой
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