Осторожно переверните стакан и налейте в него известковой воды. известковая вода становится мутной это признак наличия в растворе углекислого газа откуда в стакане углекислый газ

Химия
Осторожно переверните стакан и налейте в него известковой воды. известковая вода становится мутной это признак наличия в растворе углекислого газа откуда в стакане углекислый газ
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 Может быть попадает в стакан с известковой водой
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