Расчитайте относительную молекулярную массу следующих сложных веществ а) хлорид?? натрия MgCl2. б) серной кислоты H2SO2. в)гидроскида кальция Cа (OH)2. г) оксида алюминия Al2O3. д) борной кислоты H3Bo3. е)сульфата меди (||) CuSO4

Гость: Гость:

А) MgCl2 = (24+35*2)=94 б) H2SO2 = (1*2+32+16*2)=66 в) Cа(OH)2 = (40+16*2+1*2)=74 г) Al2O3= (27*2+16*3)= 102 д) H3BО3= (1*3+10+16*3)= 61 е) CuSO4= (63+32+16*4) = 159