Расчитайте относительную молекулярную массу следующих сложных веществ а) хлорид?? натрия MgCl2. б) серной кислоты H2SO2. в)гидроскида кальция Cа (OH)2. г) оксида алюминия Al2O3. д) борной кислоты H3Bo3. е)сульфата меди (||) CuSO4

Химия
Расчитайте относительную молекулярную массу следующих сложных веществ а) хлорид?? натрия MgCl2. б) серной кислоты H2SO2. в)гидроскида кальция Cа (OH)2. г) оксида алюминия Al2O3. д) борной кислоты H3Bo3. е)сульфата меди (||) CuSO4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) MgCl2 = (24+35*2)=94 б) H2SO2 = (1*2+32+16*2)=66 в) Cа(OH)2 = (40+16*2+1*2)=74 г)  Al2O3= (27*2+16*3)= 102 д) H3BО3= (1*3+10+16*3)= 61 е)  CuSO4= (63+32+16*4) = 159
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