Расчитайте относительную молекулярную массу следующих сложных веществ а) хлорид?? натрия MgCl2. б) серной кислоты H2SO2. в)гидроскида кальция Cа (OH)2. г) оксида алюминия Al2O3. д) борной кислоты H3Bo3. е)сульфата меди (||) CuSO4
Химия
Расчитайте относительную молекулярную массу следующих сложных веществ а) хлорид?? натрия MgCl2. б) серной кислоты H2SO2. в)гидроскида кальция Cа (OH)2. г) оксида алюминия Al2O3. д) борной кислоты H3Bo3. е)сульфата меди (||) CuSO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) MgCl2 = (24+35*2)=94 б) H2SO2 = (1*2+32+16*2)=66 в) Cа(OH)2 = (40+16*2+1*2)=74 г) Al2O3= (27*2+16*3)= 102 д) H3BО3= (1*3+10+16*3)= 61 е) CuSO4= (63+32+16*4) = 159
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