Решите пожалуйста даю 10балов срочно!!!!!!!!!!!!!

История
Решите пожалуйста даю 10балов срочно!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что именно? напиши какие задания нужно решить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скорость скоростного поезда-250 км/ч.Кто пр??ходит большее расстояние:гоночный автомобиль за 3 ч или скор...
Ответить
Химия
Осторожно переверните стакан и налейте в него известковой воды. известковая вода становится мутной это признак наличия в растворе углекислого газа ...
Ответить
Химия
Назвать соли: Na2NH4PO4, ZnClNO3, AlSO4Cl
Ответить
Математика
Упростите выражение и найдите его значение: 529 - (x - 329) , при х = 498 СРОЧНО!!!
Ответить
Математика
Масса чёрного дрозда 100г,зяблик в 5 раз легче дрозда,а синица на 5г тяжелее зяблика.??акова масса синицы??
Ответить