Прочитай план сказки ашик кериб на стр 32 что в сюжетах ашик кериба и народных волш??бных сказках общим и различным
Литература
Прочитай план сказки ашик кериб на стр 32 что в сюжетах ашик кериба и народных волш??бных сказках общим и различным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Ашик-Кериб так же есть трёх кратное повторение. Там есть волшебство.
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