Автомобиль расходует 7.5 бензина на каждые 100км пути.на сколько уменьшится сила тяжести,действующая на него ,когда он проедет 250 км ?

Физика

Автомобиль расходует 7.5 бензина на каждые 100км пути.на сколько уменьшится сила тяжести,действующая на него ,когда он проедет 250 км ?

Автор: Гость