Автомобиль расходует 7.5 бензина на каждые 100км пути.на сколько уменьшится сила тяжести,действующая на него ,когда он проедет 250 км ?

Физика
Автомобиль расходует 7.5 бензина на каждые 100км пути.на сколько уменьшится сила тяжести,действующая на него ,когда он проедет 250 км ?
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Гость:
Незнаю...............
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