Автомобиль расходует 7.5 бензина на каждые 100км пути.на сколько уменьшится сила тяжести,действующая на него ,когда он проедет 250 км ?
Физика
Автомобиль расходует 7.5 бензина на каждые 100км пути.на сколько уменьшится сила тяжести,действующая на него ,когда он проедет 250 км ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнаю...............
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