Разобрать слова на звуки весело,яблоко,юбка,яма,рука?
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Разобрать слова на звуки весело,яблоко,юбка,яма,рука?
Ответ(ы) на вопрос:
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(в'э с' э л о) (й' а б л а к о) (й' у п к а) (й' а м а) (р у к а)
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