Пройдя некоторое расстояние колесо с длинной окружности 78 см сделает 45 оборотов.Сколько оборотов сделает на таком же расстоянии колесо с длинной окружности 90 см?
Математика
Пройдя некоторое расстояние колесо с длинной окружности 78 см сделает 45 оборотов.Сколько оборотов сделает на таком же расстоянии колесо с длинной окружности 90 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно составить пропорцию и решить: 45ˣ90:78≈52 оборота
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