Пройдя некоторое расстояние колесо с длинной окружности 78 см сделает 45 оборотов.Сколько оборотов сделает на таком же расстоянии колесо с длинной окружности 90 см?

Математика

Пройдя некоторое расстояние колесо с длинной окружности 78 см сделает 45 оборотов.Сколько оборотов сделает на таком же расстоянии колесо с длинной окружности 90 см?

Автор: Гость