Как был устроен дом человека в Древней Руси?

Обществознание
Как был устроен дом человека в Древней Руси?
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Гость:
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