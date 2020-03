Лист на тему "Мода" на англійській мові

Гость: Гость:

Мода - неотделимая часть нашей жизни Nowdays more and more people start thinking about fashion. They say we usually judge strangers by the clothes they wear, because it is the only thing we know about them. To begin with, you clothes reflect your social status. It goes without saying that if you are a business lady you should be dressed appropriately. To put it in another way, if a person is a head of a company, it is preferable to him to wear well branded clothes. Psychologically, people spend so much time on fashion and buying clothes to forget about different life problems. That is tosay, shopping for clothes can be a good therapy in case of life troubles. However, it is not worth a sacrifice if you are a shopoholic and buy everything you see; the feeling of style and good taste are surely important. As opposed to above ideas, some people argue that our clothes should be similar to our soul, and that it is not necessary to spend amounts of money on designer clothes. However, I am inclined to believe that fashionable clothes reflect our soul greatly, besides it is extremely good-looking. All in all, fashion is an inseparable part of our life and there are no bad points in purchasing expensive designer clothes if you can afford it. Перевод: Сегодня все больше и больше людей начинают задумываться о моде. Мы судим незнакомцев по тому, что на них надето, потому что это единственное, что мы о них знаем на данный момент. Для начала, одежда отражает ваш социальный статус. Подразумевается, что если вы бизнесвумен, то вы должны быть одеты соответствующе. Или, другой пример, если человек - глава крупной компании, ему предпочтительнее носить брендовую одежду. Психологически, люди тратят много времени и денег на одежду, чтобы забыть о разных рутинных проблемах. Стоит сказать, что шоппинг может быть хорошей терапией в случае каких-либо жизненных разочарований. Тем не менее, это не стоит того, если вы шопоголик и покупаете все, что попадается вам на глаза; чувство стиля и хороший вкус жизненно важны в этом деле. В противовес высказанным идеям, некоторые люди говорят, что одежда должна отражать нашу душу, и что нет никакой необходимости тратить целые состояния на дизайнерскую одежду. Тем не менее, я привыкла считать, что модная одежда как нельзя лучше отражает наше душевное состояние, кроме того, она привлекательно выглядит. В заключение, мода - неотделимая часть нашей жизни, и нет ничего плохого в том, чтобы одеваться дорого и стильно, если вы можете себе это позволить.