Ответьте пожалуйстааааа

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Did he speak to his wife? 2) Did he fly to Milan? 3) Did Joyce tell her the answer? 4) Did Jack find his wallet? 5) Did the hotel accept credit cards? 6) Did she give Ken her phone number?
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