Проведите морфологический разбор слова, "спрятанного" в первой схеме 1 схема ____ишь
Русский язык
Проведите морфологический разбор слова, "спрятанного" в первой схеме 1 схема ____ишь
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Гость:
Если я правильно понял, то вот
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