Прочитать документ и ответить на вопросы к документу. Всё на скринах.

Обществознание
Прочитать документ и ответить на вопросы к документу. Всё на скринах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Для того что бы государство не захватили и что бы у народа были все условия жить дальше. 2. научно - технологический потенциал - резерв, которым обладает страна) это ее голова) передовая технологическая сфера - это показатель того насколько голова умная) ) и если голова умная значит она может отстоять собственные интересы и не будет зависеть от других стран в качестве придатка - это безопасность 3. если каждый будет знать то чего достигло человечество в подробностях, то у каждого есть шанс продвинуть прогресс дальше вот вроде все понятно и правильно если что-то не понял обращайся.
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