Помогите решить пример 63*х+425=425
Математика
Помогите решить пример 63*х+425=425
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63*х+425=425 63x=425-425 63x=0 x=0:63 x=0
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