Помогитеее номер 208 плиизззз буду благодарна ) ответ сделаю лучшим

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Помогитеее номер 208 плиизззз буду благодарна ) ответ сделаю лучшим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После ремонта столовая превратилась в уютное помещение с удобной мебелью и красивыми жалюзи.( не склоняется) 2 Мириадами российских исполнителей популярных песен.( имеет форму только множественного числа, а вообще данное слово имеет значение бесчисленное множество и употребляется в сочетаниях мириады снежинок, песчинок, звёзд т.е того ,что нельзя посчитать) 3 Продам дачу на Каменском плато ( не склоняется) 4 Появилась вакансия ( слово вакансия - это свободное  место) 5 Оптимальное решение ( оптимальное - это самое эффективное) 6 Индустрия ( это и есть промышленность) 7 Сувенир ( памятный подарок) 8 Прейскурант ( это ценник) 4,5,6,7,8- ошибки связанные с незнанием значений слов
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